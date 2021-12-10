Спецификация
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Характеристики
Холодильник компактный Саратов 550 (кш-120 без НТО)
Тип холодильник компактный
Модель Саратов 550 (кш-120 без НТО)
Цвет белый
Энергопотребление 131 кВтч/год
Размораживание холодильной камеры капельная
Зона свежести (нулевая камера) нет
Уровень шума 45 дБ
Автономное сохранение холода 15 ч
Хладагент R600a (изобутан)
Подставка для яиц нет
Форма для льда нет
Подставка для бутылок нет
Полезный объем холодильной камеры 122 л
Количество камер 1
Количество дверей 1
Морозильной камеры нет
Материал внешнего покрытия металл, пластик
Материал полок стекло
Класс энергопотребления A
Климатические классы N
Напряжение питания 220В-240В/50Гц
Ширина48 см
Высота
87.5 см
Глубина 59 см
Вес 36.5 кг