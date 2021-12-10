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    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник компактный Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник компактный Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник компактный Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый- Холодильники бытовые
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    Холодильник компактный Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый

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    Цена
    от 11352
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЦЕНТР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Холодильник компактный Саратов 550 (кш-120 без НТО) Тип холодильник компактный Модель Саратов 550 (кш-120 без НТО) Цвет белый Энергопотребление 131 кВтч/год Размораживание холодильной камеры капельная Зона свежести (нулевая камера) нет Уровень шума 45 дБ Автономное сохранение холода 15 ч Хладагент R600a (изобутан) Подставка для яиц нет Форма для льда нет Подставка для бутылок нет Полезный объем холодильной камеры 122 л Количество камер 1 Количество дверей 1 Морозильной камеры нет Материал внешнего покрытия металл, пластик Материал полок стекло Класс энергопотребления A Климатические классы N Напряжение питания 220В-240В/50Гц Ширина48 см Высота 87.5 см Глубина 59 см Вес 36.5 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      30000c НДС
    • ООО "РИТЕЙЛГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26400c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19200c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15988,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19186,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19186,2c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14002,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16802,5
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16802,5c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10361,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12434
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12434c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9652,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11390
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11390c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9652,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11390
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11390c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9652,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11390
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11390c НДС
    • ООО "ГАЗНЕФТЕМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9460
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11352
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11352c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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