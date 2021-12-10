Характеристики

Холодильник компактный Саратов 550 (кш-120 без НТО) Тип холодильник компактный Модель Саратов 550 (кш-120 без НТО) Цвет белый Энергопотребление 131 кВтч/год Размораживание холодильной камеры капельная Зона свежести (нулевая камера) нет Уровень шума 45 дБ Автономное сохранение холода 15 ч Хладагент R600a (изобутан) Подставка для яиц нет Форма для льда нет Подставка для бутылок нет Полезный объем холодильной камеры 122 л Количество камер 1 Количество дверей 1 Морозильной камеры нет Материал внешнего покрытия металл, пластик Материал полок стекло Класс энергопотребления A Климатические классы N Напряжение питания 220В-240В/50Гц Ширина48 см Высота 87.5 см Глубина 59 см Вес 36.5 кг