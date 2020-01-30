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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами / Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³)- Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    10
    Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 550
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    Единица измерения:
    ФЛАК
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    Поставщики
    • Павлюкова Галина Владиславовна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Азур-эозин по Романовскому, 1 л
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "МЕДЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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