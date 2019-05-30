Фонарь судовой станция визуально-оптических помех Грач для защиты кораблей 27 или 380В не более 2400ВТ АО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ИНТЕГРАЛ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь судовой станция визуально-оптических помех Грач для защиты кораблей 27 или 380В не более 2400ВТ АО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ИНТЕГРАЛ"- Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето