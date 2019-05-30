Цинк высокой чистоты Чушка ЦВ 420х210ММ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Трубка ЦВ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Анод ЦОА содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Анод ЦО 10х500х1000ММ ГОСТ 3640-94 Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Пруток ЦВ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Проволока ЦВ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Анод ЦВ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Пруток ЦОА содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Проволока ЦОА содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты Чушка ЦОА 420х210ММ содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину

Цинк высокой чистоты трубка ЦОА содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия Цинк необработанный Не указана В корзину