Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Lime Prestige 1000МЛ белый пластик 275x145x100ММ 973000 Изделия из хрома от 1670,2 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Пт КР8 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 63 пруток 5-8ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 проволока 0.4-1.1ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Виброплощадка СМЖ-539 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 40000 ₽ В корзину

Германий поликристаллический зонноочищенный 6N 99.9999ПРОЦ 5.323г/см3 слиток АО "ГЕРМАНИЙ" Россия Германий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 трубчатый 1.9ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью FIT ПОС-61 проволока 30х10х30х30ММ серебристый 60586 ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2160 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-2 пруток 5-8ММ 9.2КГ/М3 2.8кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический алюминий+цинк А-20-11 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1458,8 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 проволока 3ММ +220ГРАД ЦЕЛЬС 7600КГ/М3 420кДж/м2 ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину