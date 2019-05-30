Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation S1 1000МЛ белый 110х290х110ММ
Изделия из хрома
от 2198₽
Диспенсер (дозатор) для мыла-пены Tork 1000МЛ хром металл/пластик 107х106х289ММ 460010
Изделия из хрома
от 4670₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 1.2-1.9ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б83-100-40 ГОСТ 1320
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой на медной основе ПМФОЦР-6-4-0.03 Пруток ООО ТД "Рубин"
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Кадмий металлический технический КД0 ПАО "ЧЦЗ"
Кадмий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2212,8₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 3ММ 0.1КГ ТУ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с сертификатом качества ПОС 40 3ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 650,18₽