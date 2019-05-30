Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation S1 1000МЛ белый 110х290х110ММ Изделия из хрома от 2198 ₽ В корзину

Диспенсер (дозатор) для мыла-пены Tork 1000МЛ хром металл/пластик 107х106х289ММ 460010 Изделия из хрома от 4670 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 1.2-1.9ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б83-100-40 ГОСТ 1320 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой на медной основе ПМФОЦР-6-4-0.03 Пруток ООО ТД "Рубин" Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Кадмий металлический технический КД0 ПАО "ЧЦЗ" Кадмий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2212,8 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 3ММ 0.1КГ ТУ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с сертификатом качества ПОС 40 3ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину