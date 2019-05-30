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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств / Техническое обслуживание грузоподъемных машин и ремонт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание грузоподъемных машин и ремонт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание грузоподъемных машин и ремонт- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств
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    Техническое обслуживание грузоподъемных машин и ремонт

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    • АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"
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