Мойка коврика D-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Чистка стекол/пластика лекговые автомобили среднего класса, представительский и бизнес-класс химические средства
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Шиномонтаж колес R17"
Услуги шиномонтажные
Не указана
Полировка панели приборов D-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Балансировка с использованием груза на скобе
Услуги шиномонтажные
Не указана
Чистка любой класс от насекомых
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка двигателя грузовой автомобиль
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Химчистка багажника, пола, потолка любой класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Уборка бесконтакная комплексная легкового автомобиля
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 650₽
Чистка торпедо для автомобилей любого класса химические средства
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Полировка панели E-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка двигателя E-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана