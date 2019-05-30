Модуль процессора А-15.628.25 +5В (± 5%), -12В ISA 8бит (MicroPC) и ISA 8/16бит (PC/104)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Модуль процессора А-15.628.25 +5В (± 5%), -12В ISA 8бит (MicroPC) и ISA 8/16бит (PC/104)- Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах