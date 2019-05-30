Фильтр грубой очистки топлива 6660462136 PreLine 270 КАМАЗ с электроподогревом, с датчиком воды, фильтроэлемент в виде металлической сетки - фильтровальный материал (корпус-алюм.сплав, стакан-сталь)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр грубой очистки топлива 6660462136 PreLine 270 КАМАЗ с электроподогревом, с датчиком воды, фильтроэлемент в виде металлической сетки - фильтровальный материал (корпус-алюм.сплав, стакан-сталь)- Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания