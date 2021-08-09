Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e бухта 305М ГОСТ Р 53246-2008 ГОСТ Р 53245-2008 ООО "ТПД Паритет" LAN

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e бухта 305М ГОСТ Р 53246-2008 ГОСТ Р 53245-2008 ООО "ТПД Паритет" LAN- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки