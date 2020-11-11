Сапоги защитные Трейл СУПЕР для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов натуральная кожа черные двухслойная, полиуретан/термополиуретан 120-0101-03 ГОСТ 28507-99 металл (200ДЖ)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Трейл СУПЕР для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов натуральная кожа черные двухслойная, полиуретан/термополиуретан 120-0101-03 ГОСТ 28507-99 металл (200ДЖ)- Обувь различная специальная