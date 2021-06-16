Сепаратор универсальный (валкового) дискового типа изделие типа 101 ООО"ЭКОМАШГРУПП" Россия ТУ 4853-001-09072751-2012 для отсева мелкой фракции из общего потока ТКО, сепаратор представляетсобой металлическую конструкцию, состоящую из сборочных единиц, скрепляемых друг с другом болтовыми соединениями 2190КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сепаратор универсальный (валкового) дискового типа изделие типа 101 ООО"ЭКОМАШГРУПП" Россия ТУ 4853-001-09072751-2012 для отсева мелкой фракции из общего потока ТКО, сепаратор представляетсобой металлическую конструкцию, состоящую из сборочных единиц, скрепляемых друг с другом болтовыми соединениями 2190КГ- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ