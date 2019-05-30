Станция управления и защиты к насосам СУЗ-40 для погружных насосов 40А 380В 13КВТ IP21 Ливнынасос
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческий комплекс для проведения выработок с анкерным креплением АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия
Машины проходческие прочие
Не указана
Установка бурильная алмазная HILTI DD 160 230В 25...202ММ 3618389
Машины бурильные
от 159642₽
Установка буровая малогабаритная УКБ 12/25И
Машины бурильные
от 376812₽
Шкив тормозной механизма вспомогательного подъема 200ММ сталь 45 ГОСТ 1050-88 ТУ 3148-215-00165600-2001
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Оборудование для проходки горных выработок Анкер канатный АК-01
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Станция управления к насосам и защиты "Лоцман+" 40А
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 17718,8₽
Мотобур ELITECH БМ 71см3 3.3л.с. 7500ОБ/МИН 1.4Л 70В, диаметр вала 20мм, 10кг
Машины бурильные
от 18378,5₽
Станция управления к насосам ЭЦВ СУиЗ "Лоцман+" 40А 20КВТ Изготовитель ОАО «Ливгидромаш»
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 19791₽
Скрепер колонный механический СК 178 Ду178ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 57466₽
Станция управления и защиты к насосам ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Станок пневмоударного бурения (буровой) НКР100М для бурения взрывных скважин при разработке полезных ископаемых ТУ 3145-029-00211033-2001 ООО "СОМЗ" Россия
Машины бурильные
Не указана