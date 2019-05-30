Машина погрузочная транспортная шахтная с колесной ходовой частью ПД1Д ПАО "ППГХО" Россия

Мотобур КМ-10И 19И.00.000-3 «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» с набором бурового инструмента - фиксатор 6 шт, буровая ложка 1 шт, грунтонос 1 шт, выталкиватель 1 шт, переходник 2 шт, вилка для шнека 2 шт, шнек 12 шт, вороток штанговый 1 шт, штанга 10 шт, долото 2 шт;,втулка 3 шт, ключ для шнеков 2 шт, шнеколовка для шнеков 1 шт.
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