Вышка тура ВСП-250/0.7 6ШТ сталь 8.6М 0.7x1.6М 188КГ базовый блок, 6 секций Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 20281 ₽ В корзину

Профиль направляющий ПН-2 50х50х0.6ММ 3М оцинкованная сталь Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 235 ₽ В корзину

Секция заграждения РБ С-150/5 2700ММ оцинкованная сталь/полимерное покрытие RAL 5015 панель 530х3000ММ 1ШТ., панель 1230х3000ММ 1ШТ , опора заграждения оцинк. 80х80х2ММ 3400ММ под бетонировани, комплект крепежей типа Фиксатор оцинк. (скоба/болт) Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 8940 ₽ В корзину

Плита перекрытия ПК 45-18-8АтVт-а бетон 4480-1790-220 2.4Т ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" Россия Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 5960 ₽ В корзину

Ограждение лестницы ОХЛ 45-18.12 (С) 1.450.3-7.94 вып. 0.1 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 5853 ₽ В корзину

Рама Верстакофф Сето-1 для стеллажа 3000х785ММ оцинкованная сталь Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 8500 ₽ В корзину

Металлорукав 50ММ PN30 15М фланцевое (фланец 1-50-20) ГОСТ 12820-80 Конструкции и детали конструкций из черных металлов от 69999,6 ₽ В корзину

Панель алюминиевая Goldstar FR 4х1.5x3ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Блок дверной ДГ 21-9 "Версаль II" массив сосны орех 2000х800ММ правое/левое открывание короб 80ММ с уплотнителями, замок 1223/60 G ключ-верт, петли 120ММ "золото" 2ШТ Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн кабельный Р2В4 рожковый прямолинейный органосиликатная композиция 4ШТ 720Н 565ММ 2,46КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573251 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Панель ТСП-Z-200-1000-Г-Н-МВ ПЭ-01-7047-0.5\ПЭ-01-7047-0.5 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 2802,5 ₽ В корзину