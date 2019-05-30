Запасная часть для оргтехники фотобарабан MLT-R707 для Samsung MULTIXPRESS K2200

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники фотобарабан MLT-R707 для Samsung MULTIXPRESS K2200- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства