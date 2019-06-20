Стул детский с мягкой спинкой 30х55х28ММ Мебельная фанера ФК дерево сосна ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул детский с мягкой спинкой 30х55х28ММ Мебельная фанера ФК дерево сосна ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом