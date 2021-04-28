Характеристики

Торговая марка: Brother Тип печати: черно-белая Максимальный формат: А4 Автоматическая двусторонняя печать: да Интерфейс Ethernet (RJ-45): да Интерфейс Wi-Fi: нет Картридж в комплекте: стартовый Скорость монохромной печати: 30 листов/мин Максимальная нагрузка: 10000 страниц/ме Максимальное разрешение печати: 2400x600 точек на д Поддержка AirPrint: да Кабель USB в комплекте: Нет Функция факса: нет Устройство подачи оригиналов: автоподатчик односторонний Страна происхождения: Вьетнам Емкость лотка: 250 лист Размеры (ДхШхВ): 409x399x317 мм Телефонная трубка: Нет Типы печатных материалов: Бумага, конверты, наклейки Цвет корпуса: черный Объем памяти: 32 Mb Оптическое разрешение: 600 точек на д Гарантийный срок: 12 мес Интерфейс USB: Да Вес: 11.2 кг Плотность бумаги (диапазон): 60-105 г/кв.м Код производителя: DCP-L2540DNR Кабель USB артикул: 399721, 399724 Силовой кабель артикул: 502978 Комус-Гид: малые рабочие группы