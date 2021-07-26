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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник светодиодный Ledel Sveteco NEW 8 502010 10ВТ 5000К 1112ЛМ 56х152х152ММ УХЛ2 IP66
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник светодиодный Ledel Sveteco NEW 8 502010 10ВТ 5000К 1112ЛМ 56х152х152ММ УХЛ2 IP66

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник светодиодный Ledel Sveteco NEW 8 502010 10ВТ 5000К 1112ЛМ 56х152х152ММ УХЛ2 IP66- Светильники и осветительные устройства
    30
    Светильник светодиодный Ledel Sveteco NEW 8 502010 10ВТ 5000К 1112ЛМ 56х152х152ММ УХЛ2 IP66

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    Цена
    от 1377
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    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
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      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРОМТЕХАВТОСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      3717
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      4460,4
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Подробнее
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    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      3650
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      4380
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4380c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      0
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      4237,38c НДС
    • ООО "РИСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4200c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
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      Цена без НДС, руб.
      3400
      Ставка НДС, %
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      4080
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      52
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      4080c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
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      Цена без НДС, руб.
      3335
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      4002
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4002c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ СЕРВИС", ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2754,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3250
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3250c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2417,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2852,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан), Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область
      Подробнее
      2852,9c НДС
    • ООО " НАВИГАТОР С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2700c НДС
    • ООО "ТПО "РИЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2245
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2694
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2694c НДС
    • ООО "ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2245,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2650
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2650c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2192,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2631,19
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2631,19c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2172,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2606,6
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2606,6c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2118,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      2500c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      1980,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2337
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2337c НДС
    • ООО ТД "ГРОССЛАЙТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1949,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2300
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      2300c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1939
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2288,02
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2288,02c НДС
    • ООО "Энергомеханика"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1922,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2268
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2268c НДС
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1878,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2254,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      2254,2c НДС
    • ООО "УРАЛЭНЕРГО-ПЕРМЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      1882,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2221,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2221,2c НДС
    • ООО "ПТП "ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1880
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2218,4
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2218,4c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      1864,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2200
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      2200c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1831
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2160,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160,58c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1831
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2160,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160,58c НДС
    • ООО "ЮГРАЛЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1830,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ТД "ЗЕНИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1771,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2090
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Республика Крым
      Подробнее
      2090c НДС
    • ООО "НСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1690,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1995
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1995c НДС
    • ООО "ПРОМТЭКТРАНС"
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      Цена без НДС, руб.
      1661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1960
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1960c НДС
    • ООО "ЛЕДЕЛ-ТОМСК"
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      Цена без НДС, руб.
      1610,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1900
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1900c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      1147,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1377
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1377c НДС
    • ООО "Промснабкомплект"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      84,74
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      100
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      100c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО КОМПАНИЯ "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "БАЗИС-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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    Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/T LED 35 S D45 4000K 35ВТ 3000-4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х281ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
    Светильники и осветительные устройства
    от 8759,32
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    Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/S LED 50 W D25 4000K 48ВТ 4000К 4400ЛМ 92ЛМ/ВТ 143х245ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
    Светильники и осветительные устройства
    от 9683,89
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    Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/S LED 35 B D45 4000K 35ВТ 4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х245ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
    Светильники и осветительные устройства
    от 8856,79
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    Светильник Бонус-18 (ССО-А-220-049-П-Н,Т-УХЛ) 15ВТ
    Светильники и осветительные устройства
    от 6800
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    Светильник бра абажурное настенное Baruss BS005 BS305/1W-260-385 1х25ВТ 220В Е27 260х270ММ белый арматура хром
    Светильники и осветительные устройства
    от 8350
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    Светильник бра настенный Baruss 777 BS777/1W-2 20ВТ 220В Е27 330х130х130ММ 720 венге натуральный IP20 1ШТ натуральный шпон/стекло
    Светильники и осветительные устройства
    от 6696
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    Светильник шар уличный светодиодный Moonlight 220В 300ММ белый на колышке, вывод влагозащищен
    Светильники и осветительные устройства
    от 12000
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    Светильник с глубокой КСС светодиодный СДС «ММЗ» 80-03Г1 80ВТ 120-270В 4000/5000/6000К 8700ЛМ 714х210х77ММ УХЛ1 5.1КГ IP65 ExnRIIT6 X ТУ 3461-053-12617929-2008 АО "ММЗ" Россия
    Светильники и осветительные устройства
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