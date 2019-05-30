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    Главная / Торговый портал / Станки деревообрабатывающие специализированные / Плиткорез Fit It 500ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плиткорез Fit It 500ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плиткорез Fit It 500ММ- Станки деревообрабатывающие специализированные
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    Плиткорез Fit It 500ММ

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    • ООО "НОРМАРУС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АГНИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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