Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 4860₽
Станок комбинированный деревообрабатывающий C-400 для комплексной обработки столярных изделий 7400ВТ 2200х1600х875ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 549960₽
Плиткорез Fit It 500ММ
Станки деревообрабатывающие специализированные
Не указана
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 356000₽
Оборудование специальное газодинамического нанесения металлических покрытий ДИАМЕТ-405 Комплектация: с фильтро-вытяжным устройством ФВК-20
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
от 590000₽
Труба поворотная 5.13.124 к обрезному узлу 30/60 для станка Hydromat hw-25
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
от 488874₽
Станок заточный для дереворежущего инструмента Rebir IKA1-85 для заточки пильных цепей различных типоразмеров
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 2500₽
Станок комбинированный Белмаш Универсал-2000 СДМУ-2000 2000ВТ 732х491х358ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 32000₽
Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 6468₽
Станок заточной Rezer EG 85-CN для цепей
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 5940₽
Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 200/270ВТ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
Не указана
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300 ширина фугования и рейсмусования 310ММ, толщина при рейсмусовании 180ММ, длина фуговальных столов 1660ММ, скорость подачи при рейсмусовании 10М/МИН 8200ВТ 1950х1520х1450ММ ГОСТ 7228-93
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 660000₽