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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами / Трубогиб ручной пружинный 1/2"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Трубогиб ручной пружинный 1/2"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трубогиб ручной пружинный 1/2"- Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
    4
    Трубогиб ручной пружинный 1/2"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 282,2
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "НИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      239,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      282,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовыми электротоварами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      282,2c НДС

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