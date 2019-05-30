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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами / Трубогиб ручной пружинный 5/8"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Трубогиб ручной пружинный 5/8"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трубогиб ручной пружинный 5/8"- Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
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    Трубогиб ручной пружинный 5/8"

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    Цена
    от 680
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "НИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      576,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      680
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовыми электротоварами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      680c НДС

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