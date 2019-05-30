Конструкция алюминиевая мачта Н701 5000ММ для выставочной конструкции, с устройствами для подъема флага, секции 1.5М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конструкция алюминиевая мачта Н701 5000ММ для выставочной конструкции, с устройствами для подъема флага, секции 1.5М- Мосты и секции мостов из черных металлов