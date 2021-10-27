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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Холестерин общий д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего 500МЛ №1 305.1.500 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
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    Набор реагентов Холестерин общий д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего 500МЛ №1 305.1.500 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин общий д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего 500МЛ №1 305.1.500 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов Холестерин общий д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего 500МЛ №1 305.1.500 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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