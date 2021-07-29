Шкаф для документов закрытый Дипломат ПК-ДП-Ш74х90-В1-134 896х438х742ММ венге низкий широкий в комплекте с топом и боковыми панелями

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Дипломат ПК-ДП-Ш74х90-В1-134 896х438х742ММ венге низкий широкий в комплекте с топом и боковыми панелями- Шкафы офисные деревянные