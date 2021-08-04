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    Главная / Торговый портал / Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком / Прокладка CA2683490 проставки клапанной крышки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прокладка CA2683490 проставки клапанной крышки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка CA2683490 проставки клапанной крышки- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком
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    Прокладка CA2683490 проставки клапанной крышки

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5482,51
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЮНИТЕКС ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4568,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5482,51
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5482,51c НДС
    • ООО "ЮНИТЕКС ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПАРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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