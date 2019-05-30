Бумага для копировально-множительной техники в рулонах HP InkJet Bond Paper-universal Q1397A А0+ 914ММх45.7М 80Г/М²

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники в рулонах HP InkJet Bond Paper-universal Q1397A А0+ 914ММх45.7М 80Г/М²- Бумага для аппаратов и приборов