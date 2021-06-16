Светильник головной светодиодный взрывозащищенный НГР исп. 01 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой, без провода

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник головной светодиодный взрывозащищенный НГР исп. 01 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой, без провода- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства