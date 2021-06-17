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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный СДО-3-50
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светодиодный СДО-3-50

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный СДО-3-50- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светодиодный СДО-3-50

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 540
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    Поставщики
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2893,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3413,96
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3413,96c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2893,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3413,96
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Вологодская область, Брянская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Воронежская область, Волгоградская область, Свердловская область, Иркутская область, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Республика Коми, Ульяновская область, Курганская область, Ростовская область, Рязанская область, Томская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Калининградская область, Смоленская область, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Липецкая область, Новгородская область, Саратовская область, Ярославская область, Самарская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Курская область
      Подробнее
      3413,96c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2292
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2750,4
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2750,4c НДС
    • ООО "БАЗИС-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2292
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2750,4
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2750,4c НДС
    • ООО "РАЙВЛ-НСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2292
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2750,4
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2750,4c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1121
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1121c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      850c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      660
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      660c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      540
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "РИКАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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