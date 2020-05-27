Кабель силовой с изоляцией из СПЭ с токопроводящей жилой секторной формы АПвП2г ООО "ХКА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с изоляцией из СПЭ с токопроводящей жилой секторной формы АПвП2г ООО "ХКА" Россия- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки