Деталь закладная фундамента ФМ-0.6-8-5.5-ц граненая, антикоррозийная защита методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89
Металлоконструкции строительные и их части
Не указана
Деталь закладная ФМ 0.219-2.0 фундаментов квартальных опор 2000х219ММ АО "Амира"
Металлоконструкции строительные и их части
от 12000₽
Зажим канатный 13ММ ГОСТ 13186-67 ООО ПКФ «ГрузоподъемТехоснастка»
Металлоконструкции строительные и их части
от 53,1₽
Зажим канатный d=13ММ DIN 741
Металлоконструкции строительные и их части
Не указана
Деталь закладная фундамента ФМ-0.53-8-5.5-ц для мачты МГФ-25-М(250)-II-6-ц граненая, антикоррозийная защита методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89
Металлоконструкции строительные и их части
Не указана
Зажим канатный вертлюг двойной Невский крепеж 10х42ММ сталь оцинкованный 2ШТ 83411005
Металлоконструкции строительные и их части
от 28₽
Деталь закладная блок фундаментный ФБ-0.159-2.0 для опор освещения Н-2000ММ, металлический
Металлоконструкции строительные и их части
Не указана
Деталь закладная фундамента опоры ФМ-0.133-1.5 для установки опор ОГК 250х250ММ межцентровое расстояние 160ММ
Металлоконструкции строительные и их части
от 3960₽
Зажим канатный тросовый сталь оцинкованный 12/13ММ 105600/857712 DIN 741
Металлоконструкции строительные и их части
от 42,17₽
Зажим канатный винтовой DIN 1142 16ММ оцинкованный
Металлоконструкции строительные и их части
от 106,68₽
Зажим канатный тросовый Tech-Krep SIMPLEX сталь 5ММ 126602
Металлоконструкции строительные и их части
от 29₽
Зажим канатный тросовый 6ММ DIN 741
Металлоконструкции строительные и их части
от 53234,4₽