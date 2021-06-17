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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный JazzWay PFL-SMD-100W 100ВТ IP65
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светодиодный JazzWay PFL-SMD-100W 100ВТ IP65

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный JazzWay PFL-SMD-100W 100ВТ IP65- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светодиодный JazzWay PFL-SMD-100W 100ВТ IP65

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1440
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    Поставщики
    • ООО "СИЗОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3186
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3186c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1680
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1680c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1440
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1440c НДС

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