Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200 (НСП-02-200) с отражат.и реш., под лампу накаливания для общего освещения

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