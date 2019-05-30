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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом A3 250шт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом A3 250шт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом A3 250шт- Бумага офсетная
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    Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом A3 250шт

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    Цена
    от 7900
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО «АйТиМаг»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6694,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7900
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7900c НДС

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