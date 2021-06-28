Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный ручной DM-006 для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности 600ММ 730х2350х1100ММ 0.6Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-038-061201310-2017 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный ручной DM-006 для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности 600ММ 730х2350х1100ММ 0.6Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-038-061201310-2017 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Катки дорожные самоходные