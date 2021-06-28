Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный DM-03-VD для уплотнения асфальтобетонных смесей при малых объемах работ по устройству покрытий парковых площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров , игровых и спортивных площадок 1300ММ 2845х1380х2850ММ 3.4Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-028-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный DM-03-VD для уплотнения асфальтобетонных смесей при малых объемах работ по устройству покрытий парковых площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров , игровых и спортивных площадок 1300ММ 2845х1380х2850ММ 3.4Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-028-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Катки дорожные самоходные