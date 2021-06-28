Каток дорожный самоходный вибрационный DM-13-VC для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 1980ММ 5030х2160х2950ММ 13Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-020-61201310-2012 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каток дорожный самоходный вибрационный DM-13-VC для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 1980ММ 5030х2160х2950ММ 13Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-020-61201310-2012 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Катки дорожные самоходные