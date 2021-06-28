Каток дорожный самоходный вибрационный DM-617 для уплотнения грунтов различной степени связной, щебня и гравия при больших и средних объемах работ по устройству оснований на автомобильных, городских дорогах любого типа и категорий, аэродромах, дамбах и промышленных площадках 2000ММ 5925х2200х2960ММ 16Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-025-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

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