Каток дорожный самоходный вибрационный DM-58 для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 2000ММ 6250х2200х3100ММ 13Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-032-61201310-2016 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каток дорожный самоходный вибрационный DM-58 для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 2000ММ 6250х2200х3100ММ 13Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-032-61201310-2016 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Катки дорожные самоходные