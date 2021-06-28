Главная / Торговый портал / Грейдеры самоходные / Автогрейдер DM-14.0 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15.6Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Автогрейдер DM-14.0 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15.6Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автогрейдер DM-14.0 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15.6Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Грейдеры самоходные
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Автогрейдер DM-14.0 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15.6Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Грейдеры самоходные
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Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Грейдеры самоходные
Не указана
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Автогрейдер СДМ-25 для землеройно-профилировочных работ при строительстве, ремонте и содержании дорог ММ ММ ММ ММ 250 173КВТ механическая (вперед/назад) 8/16 до 40КМ/Ч бульдозерный и грейдерный отвалы 10950х3220х4000ММ 22.7Т ТУ 4814-001-31209544-2015 ООО "СпецДорМаш" Россия