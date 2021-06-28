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    Главная / Торговый портал / Грейдеры самоходные / Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
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    Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Грейдеры самоходные
    51
    Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

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      Спецификация
      Производство самоходных грейдеров и планировщиков
      Характеристики
      Минимальная партия
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