Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автогрейдер DM-14.1 "Рыбинец" для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, граавия или щебня ММ ММ ММ ММ 9450х2530х3530ММ 15Т ГОСТ 11030-93, ГОСТ Р ИСО 20474-8-2012 ТУ 4814-027-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Грейдеры самоходные