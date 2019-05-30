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    Главная / Торговый портал / Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения / Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
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    Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия- Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
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    Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

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      Спецификация
      Производство прочих машин для выемки грунта
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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