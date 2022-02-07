Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК стерильные Лидокаин 75х100ММ для ведения ран во влажном состоянии дозированно выделяет лидокаин, тем самым обеспечивая пролонгированное обезболивающее действие. Показания: местное обезболивание ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур. 5ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Покрытие гелевое прозрачное Гелепран-ЛК стерильные Лидокаин 75х100ММ для ведения ран во влажном состоянии дозированно выделяет лидокаин, тем самым обеспечивая пролонгированное обезболивающее действие. Показания: местное обезболивание ран и ожогов. В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур. 5ШТ ТУ 9393-008-52708501-2004 ООО НПМ Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами