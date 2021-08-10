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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок / Вставка сменная круглая К6 для сопла СК10, СК20 Россия ООО "ОЦПН"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вставка сменная круглая К6 для сопла СК10, СК20 Россия ООО "ОЦПН"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вставка сменная круглая К6 для сопла СК10, СК20 Россия ООО "ОЦПН"- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    135
    Вставка сменная круглая К6 для сопла СК10, СК20 Россия ООО "ОЦПН"

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    Цена
    от 451,94
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      720c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "ОПЕЛИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      504
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Вставка сменная К6 к соплам СК10 И СК20 круглая производство Обнинский завод напыления
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      504c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
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      Цена без НДС, руб.
      413,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      496
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      496c НДС
    • ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      407
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      488,4
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      488,4c НДС
    • ООО "НГК"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      451,94
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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