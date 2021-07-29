Шкаф для документов стеллаж открытый индивидуальный заказ 720х382х1966ММ бук Бавария ЛДСП 18ММ МДФ 22ММ ПВХ 2 и 0.4ММ без дверей широкий

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж открытый индивидуальный заказ 720х382х1966ММ бук Бавария ЛДСП 18ММ МДФ 22ММ ПВХ 2 и 0.4ММ без дверей широкий- Шкафы офисные деревянные