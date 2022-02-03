Шкаф для документов стеллаж открытый Арго А-306 770х370х2000ММ бук ЛДСП ПВХ 4 полки без дверей высокий Российская Федерация (РФ, Россия)
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж открытый Арго А-306 770х370х2000ММ бук ЛДСП ПВХ 4 полки без дверей высокий Российская Федерация (РФ, Россия)- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Подробные характеристики
Тип: стеллаж
Цвет покрытия: бук
Высота: 2000 мм
Ширина: 770 мм
Глубина: 370 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Материал дверей: отсутствует
Количество полок (шт): 4
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Гарантийный срок: 18 мес
Страна происхождения: Россия