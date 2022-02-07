Пленка полимерная Полипран Диоксидин 150х150ММ раневое покрытие для восстановление кожного покрова при скальпированных и гранулирующих ранах, лечение инфицированных ожогов, трофических язв и пролежней 30ШТ ООО НПМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пленка полимерная Полипран Диоксидин 150х150ММ раневое покрытие для восстановление кожного покрова при скальпированных и гранулирующих ранах, лечение инфицированных ожогов, трофических язв и пролежней 30ШТ ООО НПМ Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами