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    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный RUSSLAND-RD3217
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный RUSSLAND-RD3217

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный RUSSLAND-RD3217- Станки заточные металлообрабатывающие
    27
    Станок универсально-заточный RUSSLAND-RD3217

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    Поставщики
    • ООО "АВТОГРАДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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