Станок точильный двойной Зубр ЗТШМ-200-450 450ВТ 200х32х20ММ 2950ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 5360,4₽
Станок точильный WEG 4.0 для заточки вольфрамовых электродов
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 0.35КВТ 220В 580-2650ОБ/МИН 13ММ 314х200ММ 16.4КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 13300,8₽
Станок PROMA MDM-38 0381000
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 87780,2₽
Станок сверлильный магнитный MBSE 100 1.8КВТ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 84390₽
Станок рельсосверлильный СТР-2 180/360ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 156000₽
Станок шлифовальный универсальный 3М225АМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 344560₽
Станок точильный Drill Doctor 750XIBM для заточки сверл
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок на магнитном основании Витязь-55Р
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок шлифовальный универсальный 3К228BМ 50-400ММ 320ММ 1176451028489ММ B ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок рельсосверлильный МСР-1Н 1.5КВТ 21.5КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана