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    Главная / Торговый портал / Оборудование для нанесения гальванического покрытия / Оборудование специальное газодинамического нанесения металлических покрытий ДИАМЕТ-405 Комплектация: с фильтро-вытяжным устройством ФВК-20
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное газодинамического нанесения металлических покрытий ДИАМЕТ-405 Комплектация: с фильтро-вытяжным устройством ФВК-20

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное газодинамического нанесения металлических покрытий ДИАМЕТ-405 Комплектация: с фильтро-вытяжным устройством ФВК-20- Оборудование для нанесения гальванического покрытия
    7
    Оборудование специальное газодинамического нанесения металлических покрытий ДИАМЕТ-405 Комплектация: с фильтро-вытяжным устройством ФВК-20

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    Цена
    от 590000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬФАТЕХНОЛОДЖИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590000
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      ДИМЕТ-405 - портативное универсальное оборудование для ручной работы. Пять рабочих режимов. Два переключаемых порошковых питателя. Для многофункционального применения.Производительность по массе наносимого покрытия на основе алюминия 1-6 г/мин (0,3-3 см3/мин),Тип покрытия -Алюминиевое, цинковое, медное, никелевое, оловянное, свинцовое, баббитовое.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      590000c НДС
    • ООО "ЦЭПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590000
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      590000c НДС

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