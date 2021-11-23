Станок комбинированный деревообрабатывающий C-400 для комплексной обработки столярных изделий 7400ВТ 2200х1600х875ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 549960₽
Вставка В-01-100-540 для коллектора Надым
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Не указана
Глушитель АМТЕ-М-Н-М5 для станка CHIRON MILL 800FX 1454728
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Плиткорез Fit It 500ММ
Станки деревообрабатывающие специализированные
Не указана
Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 200/270ВТ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
Не указана
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 356000₽
Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 4860₽
Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 6468₽
Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок заточный для дереворежущего инструмента Rebir IKA1-85 для заточки пильных цепей различных типоразмеров
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 2500₽
Станок комбинированный Белмаш Универсал-2000 СДМУ-2000 2000ВТ 732х491х358ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 32000₽
Станок комбинированный лазерный деревообрабатывающий корпусный Elixmate NG 1060 W для обработки дерева, пластика, оргстекла, акрила, кожи и т.д. 80-90ВТ 220В 1.5КВТ 1000х600ММ 1430х950х1000ММ режим управления: микрошаговый двигатель, поддерживаемое ПО: CorelDRAW, AutoCAD и др, поддерживаемые форматы: CDR, AI, PLT, DXF, DWG, DST, BMP, интерфейс подключения: USB, LAN, охлаждение излучателя: водяное Jinan Elixmate Technology Solution Limited Китай
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 225700₽