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    Главная / Торговый портал / Рыхлители / Лущильник лемешный Прицепной ЛДГ-10 для рыхления необработанного грунта разного механического состава 10М 10ГА 450ММ 4-10СМ 8-12КМ/Ч 8000х11200х1000ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лущильник лемешный Прицепной ЛДГ-10 для рыхления необработанного грунта разного механического состава 10М 10ГА 450ММ 4-10СМ 8-12КМ/Ч 8000х11200х1000ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лущильник лемешный Прицепной ЛДГ-10 для рыхления необработанного грунта разного механического состава 10М 10ГА 450ММ 4-10СМ 8-12КМ/Ч 8000х11200х1000ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия- Рыхлители
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    Лущильник лемешный Прицепной ЛДГ-10 для рыхления необработанного грунта разного механического состава 10М 10ГА 450ММ 4-10СМ 8-12КМ/Ч 8000х11200х1000ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
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