Культиватор лаповый усиленный комбинированный КУК-8 6-12СМ 8М ТУ 4732-014-00210950-2005 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989124-97958531033989134
Культиваторы
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Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
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Культиватор полуприцепный КД-360М 16СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 8100х3680х1120ММ 3200КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 4-х тактный 6.5ЛС 55СМ 33СМ
Культиваторы
от 24000₽
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 137668₽
Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.28М 15СМ 2.73ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 16+1ШТ 2ШТ ММ 2280КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Мотыга Зубр Эксперт 4-39487 сталь 150ММ деревянный черенок 1460ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана
Культиватор турбодисковые КТД-520Л 13СМ 5,2М 5.2Га/чГА 10-18КМ/Ч 7640х5280х1900ММ 5600КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Мотыга самозаточная металлическая зеленая 250ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽